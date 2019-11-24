بورصة مصر تخسر 3.5 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية، لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والأفراد المصريين.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.5 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 710.4 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 978 مليون جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

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وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30" بنسبة 0.32% ليبلغ مستوى 14050.16 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.64% ليبلغ مستوى 539.25 نقطة،

وشملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنحو 0.7% ليبلغ مستوى 1417.56 نقطة.

وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار أسهم 80 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، وحافظت 44 شركة على أسعار الإغلاق السابقة.

المصدر: shorouknews