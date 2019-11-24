"بنك المغرب" يطور تقنية جديدة لتعاملات المواطنين المالية

طور "بنك المغرب" والمؤسسة المغربية HPS، تقنية تعتمد القواعد المتسلسلة للبيانات لملائمة السياق الوطني، يمكن استعمالها لتحقيق أهداف استراتيجية وطنية لرفع مستوى الخدمات المالية.

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وقام البنك بعرض القواعد الخاصة بهذه التقنية، بقصد إظهار الجدوى من فكرة أو مشروع ما، وذلك بمناسبة انعقاد القمة الإفريقية الثانية لتقنية القواعد المتسلسلة بالرباط، مشيرا إلى أن "الاستعمال الخاص بهذه التقنية يهم التوزيع للمساعدات على المواطنين بفضل سلسلة موزعة بين المشاركين المعنيين".

وسيسمح الحل للمستهلكين المؤهلين للاستفادة من الدعم، والذين يتم تحديدهم مسبقا من قبل المؤسسة المانحة، بالاستفادة من الدعم العمومي المقدم لهم خلال اقتناء المنتجات المعنية عبر الدفع من خلال تطبيق (M-wallet) مرتبط بحساب مصرفي.

وستسمح التقنية للزبون بالاستفادة من أسعار مدعمة للمنتجات، دون التأثير على رصيد التاجر، ما دام الفارق في السعر يدفعه بنك المؤسسة التي تقدم الدعم لبنك التاجر.

وقال بنك المغرب، إن "حالة الاستخدام هذه تهدف إلى اقتراح حل مبتكر لتحسين رفع الطابع المادي عن التدفقات المالية المتعلقة بالدعم العمومي، وتشجيع اعتماد الدفع بواسطة الهاتف النقال من قبل المواطنين".

وتتماشى التقنية الحديثة مع خطة الحكومة التي تعتزم تطبيقها في السنوات المقبلة عبر رفع الدعم عن مادتي غاز البوتان والسكر من خلال صندوق المقاصة، وتعويضه بتوزيع الدعم المالي مباشرة على الأسر المستحقة.

كما من شأن التقنية، في حال اعتمدت، أن تقلل من استعمال النقد، وذلك عبر تشجيع استعمال التقنيات الحديثة في المعاملات المالية، والتي أطلقها بنك المغرب والمؤسسات البنكية العام الماضي.

المصدر: "هسبريس"