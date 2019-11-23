أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صرف 4 تريليونات جنيه (ما يعادل 250 مليون دولار) في البنية الأساسية لمصر خلال السنوات الخمس الماضية.

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وقال السيسي في مداخلة خلال المائدة المستديرة المنعقدة في إطار فعاليات منتدى "إفريقيا 2019": "نواجه مشكلة كبيرة في البنية التحتية والمعلوماتية في إفريقيا"، مطالبا المستثمرين بالمشاركة في العملية "من دون خوف".

وأضاف السيسي، أن "مصر كانت في 2012 دولة هشة جدا وتتعرض لإرهاب شديد، وهذا الإرهاب لديه عدة مخاطر، منها قتل التنمية وإبعاد المستثمرين، وكذلك زيادة تكلفة الإقراض، والأهم من ذلك البطالة".

وأشار إلى أن الإرهاب يجعل الدولة في حالة شلل كاملة، مؤكدا على أن مصر تواجه "الإرهاب" وتسعى إلى التنمية في آن واحد.

المصدر: اليوم السابع