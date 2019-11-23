أكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، اهتمام بلاده بالاستثمار في اقتصادات الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن القارة السمراء لديها إمكانيات نمو كبيرة.

وجاءت تصريحات موتيغي في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة ناغويا اليابانية.

وقال: "ستواصل اليابان تقديم الدعم للتنمية الإفريقية وتحفيز الاستثمار الخاص. وفي اجتماع مجموعة العشرين شاركنا الرأي القائل إن تشجيع استثمارات القطاع الخاص أمر ضروري لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في إفريقيا بأكلها".

من ناحية ثانية، اعتبر أن الاستثمارات في إفريقيا ستعود بالنفع على بلاده، قائلا إن "إمكانيات النمو الكبيرة التي تتمتع بها إفريقيا تتيح فرصا ليس للتنمية الإفريقية فحسب بل أيضا للاقتصاد الياباني وقطاع الأعمال الياباني".

وأشار الوزير الياباني إلى أن القارة الإفريقية تضم 54 دولة تحتل 22 بالمئة من مساحة الأراضي في العالم يبلغ عدد سكانها مليارا وثلاثمئة مليون نسمة.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد وعد، على هامش مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية في مدينة يوكوهاما في أغسطس الماضي، باستثمار أكثر من 20 مليار دولار في الاقتصاد الإفريقي، في خطوة تبدو محاولة من طوكيو لتحدي الصين ومزاحمتها في القارة وسط تعزيز بكين لنفوذها في المنطقة.

المصدر: نوفوستي