سخالين الروسية.. عقدة وصل بين آسيا والأمريكيتين

تخطط روسيا لتحويل جزيرة سخالين، أكبر الجزر الروسية في الشرق الأقصى، إلى مركز مواصلات جوي بين آسيا والأمريكيتين.

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وتتمحور فكرة المشروع حول تحويل مطار دولي في الجزيرة الواقعة في شمال اليابان إلى عقدة وصل بين شركات الطيران التي تنفذ رحلاتها بين آسيا والأمريكيتين.

وجاء ذلك حسب ما صرح به محافظ منطقة ساخالين الروسية فاليري ليمارينكو، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "روسيا 24"، تحدث فيها عن مشاريع التنمية المستقبلية في المنطقة.

ويخدم مطار "يوجنو ساخالينسك" الذي يحمل اسم الكاتب الروسي الشهير أنطون تشيخوف حاليا رحلات جوية من وإلى المدن الروسية، إضافة لبعض الوجهات الدولية.

وفي وقت سابق كشف المسؤول الروسي عن أنه يتم بناء مدرج طيران جديد مقاوم للزلازل، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يكون المدرج جاهزا العام المقبل.

المصدر: وكالات