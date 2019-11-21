 
مباشر

بوتين يعلق على علاقة روسيا بإفريقيا بعد قمة ترأسها مع السيسي

مال وأعمال

بوتين يعلق على علاقة روسيا بإفريقيا بعد قمة ترأسها مع السيسي
Sputnik
بوتين والسيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mrfn

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستحاول تحويل العلاقات مع الدول الإفريقية على المستوى السياسي إلى مشاريع اقتصادية.

واستذكر الرئيس الروسي قمة روسيا-إفريقيا الأخيرة في سوتشي، قائلا: "لم يكن هناك طلب واحد، أعط المال، ساعد هناك، وقم بتمويل هذا، لم يكن هناك شيء مثل هذا على الإطلاق. كان هناك اهتمام، وكانت هناك مقترحات للعمل سويا في إطار المصالح المتبادلة القائمة على سوق الاستثمارات، وتنمية الصناعات الفردية".

إقرأ المزيد
موسكو تعلن عن توقيع حزمة كبيرة من الاتفاقات خلال قمة
موسكو تعلن عن توقيع حزمة كبيرة من الاتفاقات خلال قمة "روسيا -إفريقيا"

كما أشار بوتين إلى أن الأجواء والمزاج الجيد أعطاه انطباعا بأن هذه لم تكن قمة، بل اجتماعا عائليا.

وتحدث بوتين عن خطط لمزيد من العمل في هذا الاتجاه، موضحا: "سنحاول تحويل العلاقات على المستوى السياسي إلى مشاريع اقتصادية".

يذكر أن القمة عقدت في سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر، حيث تمت دعوة رؤساء جميع دول القارة الإفريقية البالغ عددها 54 دولة لحضور القمة. 

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

غني بالبروتين.. برغر مصنوع كليا من الحشرات!