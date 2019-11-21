السعودية.. 5 مذكرات تفاهم بملياري دولار مع شركات بتروكيماويات عالمية كبرى

وقعت الهيئة العامة السعودية للاستثمار 5 مذكرات تفاهم مع عدد من كبرى شركات البتروكيماويات العالمية، بقيمة بلغت ملياري دولار، وذلك خلال حفل أقيم اليوم الخميس في الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" أن هيئة الاستثمار تهدف من هذا التوقيع إلى جذب استثمارات نوعية ومختلفة في الصناعات التحويلية لقطاع البتروكيماويات، إذ يعتبر القطاع من الركائز الأساسية لاستراتيجية المملكة الصناعية.

وشملت مذكرات التفاهم ما يلي:

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة "BASF" الألمانية، تهدف إلى دراسة وتقييم إنشاء مصنع لإنتاج كيماويات متخصصة في مدينة الجبيل الصناعية.

مذكرة تفاهم مع شركة "SNF" الفرنسية، التي تعد أكبر منتج لمادة PAM في العالم، المستخدمة في معالجة المياه واستخراج النفط والغاز، والتعدين.

مذكرة تفاهم مع شركة "Mitsui & Co" اليابانية، سيتعاون الطرفان بموجبها على دراسة وتقييم إنشاء مصنع بمدينة الجبيل الصناعية، لإنتاج مادة الأمونيا بطاقة استيعابية تقدر بمليون طن سنويا، وبطريقة إنتاج صديقة للبيئة، إضافة إلى مصنع آخر لإنتاج كيماويات متخصصة.

مذكرة تفاهم مع شركة "Shell" المتخصصة في مجال الطاقة والبتروكيماويات، ستتيح العمل على إنشاء مصنع في مدينة الجبيل الصناعية لإنتاج محفزات تعمل على إنتاج مواد ذات قيمة مضافة من زيت الوقود، إضافة إلى تقليص مادة الكبريت فيه، وذلك لتقليل آثاره السلبية على البيئة.

ومذكرة تفاهم مع شركتي"Shell" و"AMG"، بهدف إنشاء مصنع لإعادة استخلاص معادن ذات قيمة عالية من المحفزات المستخدمة في عمليات تكرير النفط بعد استهلاكها، حيث تستخدم هذه المعادن في إنتاج أنواع متخصصة من الحديد والصلب وغيرها.

#SAGIA announces more than US$2 billion in new investment MoUs that have been signed with 5 of the world's biggest petrochemicals organizations.



This is a historical milestone for #petrochemicals in Saudi Arabia. pic.twitter.com/T5BLpMfs7S — Invest Saudi (@InvestSaudi) ٢١ نوفمبر ٢٠١٩

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يشار إلى أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية في السعودية يشهد حراكا كبيرا في جميع القطاعات، حيث أعلنت الهيئة أخيرا في تقريرها الربعي الثالث أن عدد الرخص الصادرة للاستثمار الأجنبي بلغ 251 رخصة، بزيادة 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، كما أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 809 تراخيص.

تامصدر: وكالة الأنباء السعودية