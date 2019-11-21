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شحن أول دفعة من الغاز الأمريكي المسال إلى أوكرانيا

مال وأعمال

شحن أول دفعة من الغاز الأمريكي المسال إلى أوكرانيا
Reuters AGENCJA GAZETA
بولندا تستقبل أول دفعة من الغاز المسال الأمريكي في مرفأ سفينوؤيستسيه في يونيو عام 2017
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أعلنت السفارة الأمريكية في كييف، أن ناقلة غاز مسال أمريكي بصدد نقل شحنتها إلى أوكرانيا، ورست أمس الأربعاء في مرفأ الغاز المسال بمدينة سفينوؤيستسيه البولندية على ساحل البلطيق.

ووصفت السفارة الأمريكية هذه الشحنة عبر صفحتها في "فيسبوك" بأنها "خطوة جديدة في إطار تقديم المساعدة لأوكرانيا من أجل تحقيق استقلالها في مجال الطاقة".

وكانت الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا قد وقعت في 31 أغسطس على اتفاقية حكومية للتعاون في توريد الغاز الطبيعي، تخدم الإسهام في إصلاح سوق الغاز الأوكراني، وتطوير البنية التحتية لاستيراد المواد الخام إلى بولندا وتنمية الصادرات الأمريكية.

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وتأتي بداية توريدات الغاز المسال الأمريكي إلى أوكرانيا في الوقت الذي تجري فيه موسكو وكييف مفاوضات شاقة بوساطة الاتحاد الأوروبي حول شروط عقد جديد لترانزيت الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى المستهلكين الأوروبيين.

ويرى المراقبون أن خطوة واشنطن تأتي دعما لموقف أوكرانيا التفاوضي في إطار مشروع أمريكي أكبر يهدف لكسب حصة ملموسة من سوق الغاز الأوروبي على حساب روسيا.

المصدر: RT

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