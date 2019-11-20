مذكرة لتعزيز التعاون الاستثماري بين روسيا وقطر

عززت روسيا وقطر التعاون فيما بينهما في مجال الاستثمار، إذ وقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ووكالة ترويج الاستثمار بدولة قطر، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون.

وجاء التوقيع على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة الروسية القطرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني المنعقدة في العاصمة موسكو، يومي 19 و20 نوفمبر الجاري.

وحضر التوقيع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ووزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري، رئيسا اللجنة المشتركة.

#МПК_Россия_Катар

Кроме того, в присутствии министров @novakav1 был подписан меморандум о взаимопонимании между Российским Фондом прямых инвестиций и Агентством по инвестиционному развитию Государства Катар. pic.twitter.com/fjGzTVgqnW — Минэнерго России (@MinenergoGov) November 20, 2019

وأكد وزير الطاقة الروسي أن روسيا تسعى لزيادة التعاون مع الجانب القطري على الصعيد التجاري والاقتصادي من خلال بعض المشاريع الاستثمارية.

وكشف نوفاك عن آفاق التعاون بين روسيا وقطر، مشيرا إلى أن التعاون في مجال الاستثمارات يلعب دورا رئيسا في العلاقات بين البلدين.

المصدر: RT