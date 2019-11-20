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مذكرة لتعزيز التعاون الاستثماري بين روسيا وقطر

مال وأعمال

مذكرة لتعزيز التعاون الاستثماري بين روسيا وقطر
وزارة الطاقة الروسية
مذكرة لتعزيز التعاون الاستثماري بين روسيا وقطر
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عززت روسيا وقطر التعاون فيما بينهما في مجال الاستثمار، إذ وقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ووكالة ترويج الاستثمار بدولة قطر، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون.

وجاء التوقيع على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة الروسية القطرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني المنعقدة في العاصمة موسكو، يومي 19 و20 نوفمبر الجاري.

وحضر التوقيع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ووزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري، رئيسا اللجنة المشتركة.

وأكد وزير الطاقة الروسي أن روسيا تسعى لزيادة التعاون مع الجانب القطري على الصعيد التجاري والاقتصادي من خلال بعض المشاريع الاستثمارية.

وكشف نوفاك عن آفاق التعاون بين روسيا وقطر، مشيرا إلى أن التعاون في مجال الاستثمارات يلعب دورا رئيسا في العلاقات بين البلدين.

المصدر: RT

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