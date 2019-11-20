أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العمل مستمر بدون توقف مع مصر والصين وإسرائيل لإنشاء منطقة تجارة حرة.

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وقال الرئيس بوتين، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي "روسيا تنادي"، اليوم الأربعاء، إن "العمل مستمر دون توقف بشكل إيقاعي. لقد أبرمنا بالفعل العديد من الاتفاقيات حول منطقة تجارة حرة مع شركائنا، بما في ذلك على سبيل المثال فيتنام. والعمل مستمر مع الصين وإسرائيل، ومع مصر".

وتسعى مصر وعدة دول أخرى للانضمام للاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، أرمينيا، قيرغيزستان، وإنشاء منطقة تجارة حرة، وهذه المنطقة تدعم منظومة التجارة البينية الإقليمية، حيث تمثل مصر سوقا كبيرة بالنسبة للدول أعضاء الاتحاد، فضلا عن كونها محورا رئيسيا لصادرات دول الاتحاد الأوراسي للنفاذ لمختلف الأسواق الإفريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية الأخرى التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة.

المصدر: تاس