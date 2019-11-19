تشييد المنازل في الولايات المتحدة ينتعش وتصاريح البناء عند أعلى مستوى منذ 12 عاما

انتعش تشييد المنازل في الولايات المتحدة في أكتوبر وقفزت تصاريح بناء المنازل الجديدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 12 عاما، ما يشير لمتانة سوق الإسكان مع تدني الفائدة العقارية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن نسبة البدء في تشييد المنازل زادت 3.8 بالمئة إلى مستوى سنوي مُعدل، في ضوء العوامل الموسمية، لتبلغ 1.314 مليون وحدة الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات سبتمبر لتُظهر انخفاض معدل البدء في تشييد المنازل إلى وتيرة قدرها 1.266 مليون وحدة، بدلا من القراءة المسجلة سابقا عند 1.256 مليون وحدة.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة معدل البدء في تشييد المنازل إلى 1.320 مليون وحدة في أكتوبر.

وزاد المعدل 8.5 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، فيما قفزت تصاريح البناء خمسة بالمئة إلى 1.461 مليون وحدة في أكتوبر، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو 2007.

المصدر: رويترز