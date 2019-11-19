النواب الياباني يصدق على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

صدق مجلس النواب الياباني على اتفاق تجاري محدود مع الولايات المتحدة، يفسح المجال أمام خفض الرسوم الجمركية في العام المقبل على البضائع التي تشمل سلعا زراعية أمريكية ومعدات يابانية.

ووقعت طوكيو وواشنطن الشهر الماضي رسميا على اتفاق تجاري محدود لخفض الرسوم الجمركية، لكن ثمة ضبابية حيال مدى التقدم، الذي يمكن أن تحرزه اليابان في التفاوض على إلغاء الرسوم الأمريكية على السيارات اليابانية ومكوناتها.

وبعد ذلك، سيجري التصويت في مجلس المستشارين على المقترح الحكومي بإقرار الاتفاق التجاري، لكن موافقة مجلس النواب ستزيد من فرص دخوله حيز التنفيذ في يناير المقبل.

وعلق رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، على الاتفاق قائلا، إنه سيعود بالفائدة على اليابان مثل الولايات المتحدة.

وبعد إقرار الاتفاق، أمام اليابان والولايات المتحدة أربعة أشهر للتشاور بشأن مزيد من المفاوضات، وقال ترامب إنه يريد عقد المزيد من المفاوضات التجارية مع اليابان بعد الاتفاق الأولي.

المصدر: وكالات