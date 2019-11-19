الكشف عن فحوى اجتماع بين ترامب ورئيس المركزي الأمريكي

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أن رئيسه، جيروم باول، أبلغ دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، الاثنين، بأن قرارات السياسة النقدية تتخذ خارج نطاق الاعتبارات السياسية.

وأوضحت المؤسسة المالية الأمريكية أن باول قال إن زملاءه في اللجنة النقدية، وهو شخصيا، سيواصلون وضع السياسة النقدية بموجب الصلاحيات القانونية للاحتياطي الفدرالي، وخصوصا لدعم حد أقصى من التوظيف وتأمين استقرار الأسعار.

وأضاف الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الذي يقوم بمهام البنك المركزي في البلاد، أنهم سيتخذون القرارات "بالاستناد حصرا على التحليل الدقيق والموضوعي وغير السياسي".

وأشار الاحتياطي الفدرالي إلى أن اجتماع الاثنين الذي كان يهدف إلى مناقشة الاقتصاد والنمو والوظائف والتضخم، عقد بطلب من الرئيس ترامب وبحضور وزير الخزانة ستيفن منوتشين.

من جهته، تحدث الرئيس الأمريكي في تغريدة اتسمت بطابع ودي غير معتاد عن "اجتماع جيد جدا وودي في البيت الأبيض مع جاي (جيروم) باول".

Just finished a very good & cordial meeting at the White House with Jay Powell of the Federal Reserve. Everything was discussed including interest rates, negative interest, low inflation, easing, Dollar strength & its effect on manufacturing, trade with China, E.U. & others, etc. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2019

وأضاف ترامب: "ناقشنا كل شيء، بما في ذلك معدل الفوائد، والمعدلات السلبية، والتضخم الضعيف، وتعزيز الدولار وتأثيره على القطاع الصناعي، والتجارة مع الصين والاتحاد الأوروبي، وغيرهما".

وينتقد ترامب في أغلب الأحيان قرارات الاحتياطي الفدرالي ورئيسه الذي عينه بنفسه. وقبل أشهر قال ترامب إنه ندم على تعيين باول، وحمل الاحتياطي الفدرالي مسؤولية التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وفي تغريدة ثانية، مساء الاثنين، كتب ترامب أنه عبر خلال الاجتماع عن أسفه "لأن معدلات فائدة الاحتياطي الفدرالي مرتفعة جدا بالمقارنة مع معدلات الفائدة في بلدان منافسة"، وأضاف "الدولار القوي جدا يضر بالصناعيين وبالنمو" في البلاد.

At my meeting with Jay Powell this morning, I protested fact that our Fed Rate is set too high relative to the interest rates of other competitor countries. In fact, our rates should be lower than all others (we are the U.S.). Too strong a Dollar hurting manufacturers & growth! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2019

المصدر: "أ ف ب"