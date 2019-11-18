"طيران الإمارات" تعلن عن توقيع صفقة ضخمة مع "إيرباص"

أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" اليوم عن صفقة مع شركة "إيرباص" لشراء 50 طائرة من طراز" A 900-350 " بقيمة 16 مليار دولار، على أن يبدأ تسليم هذه الطائرات في مايو 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "طيران الإمارات" أحمد بن سعيد آل مكتوم للصحافيين خلال معرض دبي للطيران: "أنا سعيد بالإعلان عن شراء 50 طائرة إيرباص 350 بقيمة 16 مليار دولار".

ووقع الرئيس التنفيذي لمجموعة "طيران الإمارات" الاتفاق مع الرئيس التنفيذي لـ "إيرباص" غيوم فاوري.

وتأتي الاتفاقية استكمالا لاتفاقية نوايا وقعت في فبراير الماضي، حيث أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" حينها عن عزمها شراء 30 طائرة "A 350" و40 طائرة "A 330".

وقالت المجموعة في بيان إن الطائرات الجديدة تتيح "خدمة نطاق واسع من الأسواق الجديدة، ليس على مستوى المنطقة وحسب، بل على مستوى العالم وبرحلات يصل مداها إلى 15 ساعة طيران انطلاقا من دبي".

وتعتزم "طيران الإمارات" تجهيز هذه الطائرات "بأحدث وسائل الراحة، وتوفير عدة توزيعات للمقاعد، بما في ذلك الدرجة السياحية الممتازة".

المصدر: "أ ف ب"