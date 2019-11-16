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وكالة ائتمان دولية تخفض تصنيف لبنان السيادي

مال وأعمال

وكالة ائتمان دولية تخفض تصنيف لبنان السيادي
Reuters Mohamed Azakir
البنك المركزي اللبناني
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خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" تصنيف لبنان الائتماني السيادي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC) مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت الوكالة إن التوقعات بالنسبة للبنان سلبية، وأن ذلك يعكس الخطر المتعلق بالجدارة الائتمانية للبنان جراء تزايد الضغوط المالية والنقدية المرتبطة بالاحتجاجات الواسعة النطاق التي تشهدها البلاد منذ شهر واستقالة الحكومة.

وعمت لبنان احتجاجات شعبية واسعة بسبب الأزمة الاقتصادية، أدت إلى استقالة الحكومة وإغلاق البنوك وإصابة لبنان بالشلل والحد من قدرة مستوردين كثيرين على شراء بضائع من الخارج.

المصدر: رويترز

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