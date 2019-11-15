وكالة الطاقة الدولية: "أوبك+" تواجه "تحديا كبيرا" في 2020

قالت وكالة الطاقة الدولية إن منظمة "أوبك" وحلفاءها يواجهون منافسة محتدمة في 2020، مما يزيد من أهمية اجتماع بشأن سياسة إنتاج النفط ستعقده المجموعة في الشهر القادم.

وذكرت الوكالة، في تقرير شهري نشر اليوم: "دول (أوبك+) تواجه تحديا كبيرا في 2020 إذ من المتوقع تراجع الطلب على خامها تراجعا حادا.. تنامي معروض غير (أوبك) يفسر هذا التراجع، في ظل زيادة قدرها 2.3 مليون برميل يوميا العام القادم، مقابل 1.8 مليون برميل يوميا في 2019".

وعلى صعيد التداولات ارتفعت أسعار النفط الجمعة بعد أن غذت توقعات "أوبك" للطلب على الخام في العام القادم الآمال أن تبقي المنظمة وحلفاؤها على تخفيضات المعروض في 2020.

وبحلول الساعة 07:59 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود "برنت" عند 62.47 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.3%، بعد أن انخفضت تسعة سنتات الخميس.

فيما زاد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.4% ليسجل 56.98 دولار للبرميل، بعد انخفاضه 0.6% في الجلسة السابقة.

المصدر: "رويترز"