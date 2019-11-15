حذر محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، من مخاطر المضاربة بالعملات الأجنبية، على وقع تراجع العملة الإيرانية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية من جراء العقوبات الأمريكية.

وكتب همتي في تدوينة على "إنستغرام" الخميس، أن "سوق الصرف يشهد حاليا تذبذبا محدودا قياسا بالشهور الماضية، موضحا أن المركزي منذ أسابيع يقوم ببيع عملات أجنبية، وعليه فإن عملية توفير النقد الأجنبي تجري بصورة هادئة ومنطقية، والبنك لا يرى تغييرات أساسية في السوق".

وحذر البنك مجددا من أن بعض المذبذبين (المتضررون من استقرار السوق) قد يقومون ببث توقعات سلبية في مراحل زمنية معينة بسبب الظروف الخاصة للحظر المفروض على طهران وبعض العوامل السياسية والدولية.

وشدد همتي على أن البنك المركزي وبصفته صانعا لسوق الصرف "ينشط بقوة واقتدار في هذا المجال، وكما تم التأكيد سابقا فإن المضاربة بالعملة ليست أداة استثمارية ناجعة وتحمل بطياتها مخاطر حقيقية".

المصدر: "فارس"