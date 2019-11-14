اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موقف السعودية من مسألة خفض إنتاج النفط مرتبط بالطرح العام الأولي لأسهم شركة "أرامكو" العملاقة.

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، في ختام قمة دول "بريكس"، في برازيليا، ردا على سؤال حول ما إذا كانت توجد ضرورة لمواصلة التعاون مع منظمة الدول المنظمة للنفط "أوبك": "هي موجودة. ولقد تم ترتيب حوار بناء مع أوبك".

وأضاف بوتين: "نفهم أن هذا الموقف الصارم من قبل أصدقائنا السعوديين (حول مسألة خفض إنتاج النفط) مرتبط بالطرح العام الأولي لأرامكو. وهذا أمر يفهمه الكل، إنه سر بوليشانيل (في إشارة إلى سر يعرفه الجميع)".

وتابع: "لكن هذا غير مهم، لديهم مصالحهم الحالية الخاصة، ويجب أن نتعامل معها باحترام، وهذا ما نقوم به. أما آفاق التعاون، فهي لن تقتصر فقط على ردع إنتاج النفط وخفضه".

واستطرد بوتين مبينا: "نظام العلاقات المتشكل بين روسيا وأوبك وباقي الدول التي لا تدخل ضمنها يمثل آلية فعالة للحفاظ على المعادلة في السوق العالمية للطاقة والتي يحتاج إليها الجميع، إن كان المستهلكون أو المنتجون".

واعتبر الرئيس الروسي أن هذا الأمر يمكن تحقيقه فقط عبر الجهود المشتركة، وليس على حساب مصالح أحد، مضيفا: "بالعكس، هذا سيخدم مصالح الجميع، لأن الاستقرار في الأسواق العالمية للطاقة خير لكل من المستهلكين والمنتجين، وبالتالي للاقتصاد العالمي بشكل عام، لأن ذلك سيخلق ظروفا لاستقرار التوريدات في السوق العالمية لموارد الطاقة بأسعار مقبولة بالنسبة للجميع".

المصدر: وكالات