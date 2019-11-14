وزير الزراعة الروسي: تبادلنا التجاري مع الأردن وصل إلى مستوى قياسي

أعلن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، أن التبادل التجاري بين روسيا والأردن وصل إلى مستواه القياسي في العام الماضي، وأن هناك فرصا لزيادته لاحقا.

وقال باتروشيف خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الروسية – الأردنية، اليوم الخميس، إنه "بحصيلة العام الماضي، ازداد (التبادل التجاري) بـ 4 أضعاف، ووصل إلى المستوى القياسي في تاريخ العلاقات الروسية – الأردنية، إذ تجاوز 600 مليون دولار".

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وتابع الوزير قائلا: "خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، ازداد التبادل التجاري بنحو 20%، وبلغ 240 مليون دولار"، مشيرا إلى أن "لدى بلدينا فرصا ملموسة لزيادة مؤشرات التبادل التجاري".

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وأكدت وزارة الزراعة الروسية استعدادها لزيادة توريدات الأغذية إلى الأردن، وخاصة الحبوب والمنتجات الحيوانية والأسماك.

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ومن بين الاتجاهات الرئيسية للتعاون بين روسيا والأردن، حدد الوزير الروسي الطاقة الذرية، حيث يمكن أن يكون مشروع بناء محطة نووية منخفضة القوة في الأردن أحد المشاريع الواعدة.

وتنظر شركات النفط والغاز الروسية إلى الأردن بمثابة مجال واعد لتطوير أنشطتها في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، تبدي شركات الطاقة الكهربائية اهتماما كبيرا بتنفيذ مختلف المشاريع المشتركة لبناء محاطات طاقة وتوريد المعدات.

المصدر: نوفوستي