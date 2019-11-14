تراجع تاريخي لليرة السورية أمام الدولار ومطالبات للجهات النقدية بالإيضاح

كسر الدولار حاجزا جديدا في سوريا حيث تجاوز سعر صرفه 700 ليرة لأول مرة في تاريخ البلاد وسط صمت رسمي.

وشهدت أسعار صرف الليرة تراجعا متسارعا خلال الأيام الماضية، دون أن يصدر أي بيان من المصرف المركزي حول الأسباب التي أدت إلى ذلك، رغم المطالبات الداخلية بأن تصدر توضيحات تفسر ما يجري وتتحدث عن إجراءات المعالجة.

الخبير الاقتصادي والمصرفي عامر شهدا يقول لـ RT، إن "من الضروري أن تخرج الجهات الوصائية المسؤولة عن الوضع الاقتصادي والنقدي بالبلد لتشرح للمواطن ما الذي يجري"، وأوضح شهدا قائلا: "فليقولوا إن كانوا غير قادرين مثلا على تمويل إجازات الاستيراد، وأن وضع لبنان أثر على السوق السورية وأدى إلى ارتفاع سعر الصرف، إضافة للتخوف".

وحول علاقة ما يجري في لبنان بانخفاض سعر صرف الليرة، يؤكد شهدا أن "ثمة علاقة، ويقول إن التاجر السوري كان يشتري الدولار من لبنان ويعطيه لمصرف هناك، والأخير يحوّل قيمة البضاعة المستوردة من سوريا".

وقد تركت الأحداث في لبنان أثرا على ذلك إذ إن "المصارف اللبنانية لم تعد تعمل، والتاجر السوري لم يعد يذهب إلى لبنان، وهذا أدى إلى زيادة الضغط على السوق السورية وبالتالي ارتفاع الطلب على الدولار".

في الوقت ذاته، كانت سوريا تشهد "وقفا لضخ العملة، إضافة إلى وقف مبادرة رجال الأعمال لدعم الليرة، بانتظار التعليمات".



آخر مبادرة

يذكر أن مبادرة رجال الأعمال التي أطلقتها غرف التجارة والصناعة في دمشق، والتي جاءت تحت شعار "عملتي قوتي" سرعان ما توقفت، وهي عمليا لم تبدأ، إذ لم تشهد شركات الصرافة التي وضعت المبادرة عناوينها لإيداع العملة حركة شراء تذكر، ورغم أن المبادرة حددت سعر الشراء بـ 603 ليرات للدولار، إلا أنها توقفت عمليا.

وكانت آخر تعليمات بهذا الخصوص هي التي حددت أن يكون التاجر الذي سيبادر إلى الشراء بسعر المبادرة (كان أقل من السوق بنحو 50 ليرة) أن يكون حاصلا على إجازة استيراد بعد تاريخ 15/10/2019، وأن يسدد مبلغا يعادل 10% من قيمة الإجازة في صندوق المبادرة.

ولم تعلن أي من غرف التجارة أو الصناعة عن توقف المبادرة عمليا، واستمرت، حتى تاريخ 23 الشهر الماضي، بإصدار نشرة الأسعار اليومية للدولار، والتي كانت مثبتة عند 603 ليرات للدولار.

المصدر: RT