بوتين: تجارة روسيا مع دول "بريكس" تجاوزت 125 مليار دولار

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا تواصل توسيع التعاون الاقتصادي مع شركائها في مجموعة "بريكس"، حيث أن تجارة روسيا مع الدول الأعضاء نمت بنسبة 22.4% خلال 2018.

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وقال بوتين خلال مشاركته في قمة "بريكس" في البرازيل: "نشارك بنشاط في التجارة الدولية ونوطد علاقات متبادلة المنفعة مع الدول الأجنبية وفي الدرجة الأولى مع الشركاء في بريكس. في 2018 تجاوزت تجارتنا مستوى 125 مليار دولار مع الدول الأربع" (البرازيل، الصين، الهند، وجنوب إفريقيا).

كما دعا الرئيس الروسي دول مجموعة "بريكس" لتوسيع التعاون في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن روسيا تعد موردا موثوقا للطاقة، كما أنها تساهم بشكل كبير في دعم أمن الطاقة العالمي، الذي يعد أمرا حيويا للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

وحث بوتين خلال حديثه دول "بريكس" على تعزيز التعاملات التجارية بالعملات الوطنية بدلا من الدولار، مشيرا إلى أن إنشاء قناة مصرفية مستقلة تكون بديلا لـ "سويفت" سيساهم في استقرار النظام المصرفي للمجموعة.

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وتكتل "بريكس" هو منظمة تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا تأسست في 2006. ويعتبر التكتل صاحب أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساههم دول "بريكس" بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم.

وتستضيف البرازيل، يومي الأربعاء والخميس، القمة السنوية لمجموعة "بريكس"، حيث يتبادل القادة وجهات النظر حول القضايا الدولية، والاستجابة المشتركة للتحديات والتهديدات الجديدة، ومشاكل الاستقرار العالمي والأمن الإقليمي.

المصدر: وكالات