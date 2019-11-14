خبير اقتصادي: نجاح طرح سندات الـ40 عاما شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري

قال الباحث الاقتصادي هاني أبو الفتوح لـRT إن عودة مصر إلى سوق السندات الدولية قرار صائب كما يراه العديد من الخبراء، على الرغم من التحفظات التي يبديها البعض الآخر.

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وأضاف، أن وزارة المالية المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن نجاح إصدار سندات بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح 4 و12 و40 عاما، مشيرا إلى أن الإقبال على الطرح تخطى نسبة التغطية 7 مرات في غضون ساعات قليلة.

وشدد على أن هذا الإقبال يترجم ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، بعد أن أنهت الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح كبير.

وقال الباحث إن السندات لأجل 40 عاما التي أصدرتها مصر تعد أطول إصدار دولي تطرحه مصر من حيث المدة الزمنية، ولا يوجد مقابل له في دول الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا.

ووفقا للخبير فإن طرح سندات طويلة الأجل يشمل إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام المصري، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة خدمة الدين.

وعن المستثمرين المحتملين في سندات الـ40 عاما، قال إن صناديق التقاعد وشركات التأمين تعد من أكثر الجهات التي تستثمر في السندات طويلة الأجل. وذلك لأن هذه الشركات لديها التزامات طويلة الأجل للغاية.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT