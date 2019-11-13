انطلاق صناعة سيارات "لادا" الروسية الجديدة في مصر.. والكشف عن أسعارها

أعلنت مجموعة الأمل للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة "لادا" الروسية في مصر، عن طرح أيقونتها "جرانتا" سيدان العائلية المجمعة محليا موديل 2020.

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وكشف الوكيل المحلي عن تفاصيل السيارة الجديدة في احتفالية أقيمت مساء الثلاثاء، أن "لادا" جرانتا أوتوماتيك بمواصفاتها الجديدة ستخلق تنافسية كبيرة بالسوق المصرية، مضيفا أن الأسعار التي ستقدم بها السيارة ستجعل منها أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر.

تعتمد "لادا" جرانتا الجديدة على نوعين من المحركات، الأول رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 87 حصانا، ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، أما المحرك الثاني فيأتي بنفس سعة المحرك الأول، ولكن تبلغ قوته 98 حصانا، وينقل حركته ناقل أوتوماتيك من 4 سرعات.

Sputnik

ووفقا للمعلن من قبل "لادا إيجيبت"، تبدأ أسعار النسخة الجديدة المزودة بناقل حركة يدوي من 158.000 جنيه مصري حوالي (10 آلاف دولار)، في حين تبدأ أسعار النسخة المزودة بناقل أوتوماتيك من 178.000 جنيه (12 ألف دولار).

Sputnik

المصدر: مصراوي