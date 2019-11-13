مؤشر ثقة المستهلك في روسيا يبلغ حده الأقصى منذ 2015

أفاد تقرير لمؤسسة The Conference Board بالتعاون مع Nielsen، نشر اليوم، بأن مؤشر ثقة المستهلك في روسيا، بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2015.

وذكر التقرير أن، مؤشر ثقة المستهلك في روسيا يستمر في التعافي بثقة للفترة الثالثة على التوالي. وجاء في دراسة عالمية شاملة حول ثقة المستهلك، أعدته مؤسسة The Conference Board بالتعاون مع Nielsen، أن قيمة هذا المؤشر، في الربع الثالث من عام 2019، بلغت 73 نقطة، أي أعلى بـ 4 نقاط عما كان عليه في الربع السابق.

وفي الربع الثالث من عام 2019، تحسنت جميع المؤشرات الثلاثة التي تشكل المؤشر، وأصبح الروس أكثر تفاؤلا بشأن التوقعات المالية وأسواق العمل، وباتوا أيضا أكثر استعدادا لإنفاق الأموال.

ويتكون مؤشر ثقة المستهلك من ثلاثة مؤشرات: تقييم المستهلك لآفاق سوق العمل، ومستوى الرفاهية المالية، والرغبة في إنفاق المال.

وفي الربع الثالث من عام 2019، تحسنت جميع المؤشرات الثلاثة، وارتفع عدد الذين يشعرون بالتفاؤل بشأن آفاق سوق العمل بمقدار 4 نقاط، ليصل إلى 24%. كذلك ارتفع بمقدار 4 نقاط ليصل إلى 24%، عدد الروس الذين يعتبرون الوقت مناسبا لإنفاق المال، ويتوقع 34 في المائة (+1 نقطة) آفاقا مالية "جيدة" أو "ممتازة" في الأشهر الستة المقبلة.

المصدر: vestifinance