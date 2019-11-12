الصين قد تصدر عملة رقمية خاصة بها خلال 2-3 أشهر

قال الشريك الإداري لشركة HCM Capital الاستثمارية جاك لي، إن الصين قد تصدر عملة رقمية خاصة بها خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.

وأشار إلى أن ذلك، قد يدفع الدول الأخرى، لاتخاذ قرار بشأن تنظيم وضبط هذه السوق والتكنولوجيا.

وأضاف جاك لي، أن الصين قامت بتصميم نظام دفع إلكتروني يسمى DCEP، موضحا أن هذه المنظومة، ستكون عبارة عن هجين بين شبكة الدفع الإلكترونية الحالية لبنك الشعب الصيني والبنية التحتية المصرفية وأنظمة الدفع الأخرى مثل Alipay وWeChat Pay.

وقال لي، الاثنين خلال مهرجان FinTech في سنغافورة: "بهذا الشكل، بات لديهم بالفعل النظام بأكمله والشبكة. وأعتقد أننا سنشهد إصدار العملة الرقمية، خلال الشهرين المقبلين وربما الثلاثة أشهر".

وأضاف الخبير القول، إنه سيتم في DCEP الصيني استخدام مزايا تقنية التشفير وتكنولوجيات blockchain: وهي تتضمن التكاليف المنخفضة والأمن. وهذا ما سيعزز نظام الدفع الصيني.

ووفقا له، فإن إدخال العملة الرقمية، سيسمح للبنك المركزي الصيني بتعزيز السيطرة على حركة الأموال.

وأكد لي، أن المركزي الصيني، يقوم بالفعل بتتبع الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية. وستسمح له Blockchain بزيادة وتوسيع هذه القدرة.

المصدر: "فيستي"