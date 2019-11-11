التهديدات العشرون الأخطر على الأسواق في 2020

تحطم مؤشرات الأسهم مستويات قياسية تاريخية جديدة وتحسن أدائها، فيما تروج في " وول ستريت" تحذيرات من تهديدات متعددة تحدق بالأسواق في عام 2020.

ووضع تورستن سلوك كبير الاقتصاديين في مصرف Deutsche Bank قائمة من 20 خطرا تهدد المستثمرين والأسواق في العام المقبل، وهي:

1- استمرار نمو عدم المساواة - عدم المساواة في الدخل وعدم المساواة في مجال الرعاية الصحية.

2- تبقى المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين غير موقعة، ويبقى عدم اليقين بشأن ما سيحدث بعد المرحلة الأولى.

3- الغموض بشأن الحرب التجارية الأمريكية الصينية، يستمر في الضغط على قرارات الشركات في مجال توظيف الأموال والاستثمار.

4- النمو الاقتصادي البطيء في الصين وأوروبا واليابان، سيؤدي إلى ارتفاع كبير في قيمة الدولار الأمريكي.

5-عدم اليقين والغموض المحيط بحجب الثقة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واحتمال حدوث shutdown.

6- الغموض المحيط بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة والآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للضرائب والنفقات الرئيسية.

7-مكافحة الاحتكار والضبط الفني، وكذلك التنظيم في مجال تخزين البيانات.

8- بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سيفقد الأجانب أية شهية ورغبة تجاه سندات الخزانة الأمريكية.

9- التوسع المالي على غرار MMT (النظرية النقدية الحديثة) يعجل بشكل كبير النمو في الولايات المتحدة أو أوروبا.

10- يبدأ مستوى الدين السيادي الأمريكي في التأثير على نسب الفائدة على المدى البعيد.

11- عدم التوافق بين العرض والطلب في سوق المال، قفزة أخرى في أسعار إعادة الشراء.

12- لن يرغب الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في عام الانتخابات.

13- تشديد شروط الإقراض في قطاع الشركات.

14- تشديد شروط الإقراض في القطاع الاستهلاكي.

15- تزايد تساقط الملائكة: المزيد والمزيد من الشركات تحصل على تصنيف ائتماني من فئة "BBB"، وبعده السقوط في "سلة القمامة".

16- النمو في عدد السندات ذات العوائد السلبية، سيجبر المستثمرين على شراء السندات الأمريكية.

17- انخفاض أرباح الشركات، سيعني توفير دولارات أقل لإعادة الشراء.

18- تقلص صناعة السيارات سيعني وجود مخاطر تهدد الأسواق والاقتصادات العالمية.

19- انخفاض أسعار العقارات السكنية في أستراليا وكندا والسويد.

20- استمرار الغموض في ما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: vestifinance.ru