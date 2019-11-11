الكرملين يعلق على خبر امتلاك أقارب الأسد عقارات في موسكو

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على خبر نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، يؤكد امتلاك أقارب للرئيس السوري بشار الأسد عقارات في قلب العاصمة الروسية موسكو.

وردا على سؤال بهذا الصدد، أشار بيسكوف خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن الرئاسة الروسية لا تمتلك معلومات حول ما إذا كان أقارب الرئيس السوري قد اشتروا عقارات في مجمع "موسكو سيتي" في العاصمة الروسية.

وقال: "ليس لدينا معلومات وهذا لا يعنينا... في روسيا يوجد سوق حر، حيث يشتري الكثير من المواطنين الروس والأجانب العقارات هنا... وهي ممارسة عادية وواسعة النطاق".

وكانت الصحيفة البريطانية قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن منظمة "غلوبال ويتنس"، أن أقارب للأسد قد اشتروا 20 شقة في موسكو بقيمة 40 مليون دولار، 19 منها في "موسكو سيتي"، على مدار السنوات الست الماضية.

المصدر: "تاس"