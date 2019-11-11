إيران: حقل النفط المكتشف حديثا هو ثاني أكبر حقل في البلاد

صرح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة اليوم الاثنين، بأن حقل النفط الجديد الذي تم اكتشافه في جنوب غربي إيران، يعد أكبر حقل في البلاد.

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وقال إن الحقل الذي يقع في إقليم خوزستان جنوبي إيران، يحتوي على احتياطيات تقدر بـ53 مليار برميل، مشيرا إلى أن الاستكشاف بدأ في الموقع عام 2016، إذ سبق أن تم اكتشاف 31 مليار برميل وأضيفت 22 مليار برميل أخرى للتقديرات السابقة مع احتمال توسع الحقل جنوبا، غربا وشرقا.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن الأحد عن اكتشاف الحقل النفطي هذا، واصفا إياه بالضخم، وأنه هدية للشعب الإيراني.

وحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تحل إيران في المرتبة الرابعة عالميا بين الدول الغنية بالنفط، والثانية بين أكبر أصحاب احتياطيات الغاز.

ويؤكد الموقع الإلكتروني للإدارة أن التقديرات تشير إلى أن إيران كان لديها 157 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المثبتة في يناير 2018.

المصدر: وكالات