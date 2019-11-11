ذكرت صحيفة "أحوال" التركية، أن إيران تسعى جاهدة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، بنقل جزء كبير من استثماراتها إلى تركيا، لاسيما في مجال صناعة السيارات.

ووفقا للصحيفة فإن شركة "إيران خودرو كومباني"، وهي من كبريات شركات السيارات الإيرانية، ستنقل أعمالها إلى ولاية وان، شرقي تركيا.

وحضر فرشاد مقيمي الرئيس التنفيذي للشركة، والوفد المرافق له إلى الولاية، والتقوا والي وان ورئيس بلديتها، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية محمد أصلان، وعددا من الشخصيات.

كما التقى المستثمر الإيراني، مسؤولين في الإدارة العامة لوكالات التنمية ومكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، ومن المزمع أن يتم إنشاء المصنع على مساحة 50 هكتارا في المنطقة الصناعية بالولاية، ليوفر فرص عمل لنحو 1000 شخص في المرحلة الأولى.

وكشف والي وان ورئيس البلدية بالوكالة محمد أمين بيلمز، أنهم أجروا اتصالات ومباحثات كثيرة مع الجانب الإيراني خلال الفترة الأخيرة، بشأن الاستثمار المذكور مضيفا أن العديد من الشركات الإيرانية، نقلت مصانعها إلى دول أخرى بسبب العقوبات، وأن ولاية وان هي المكان الأنسب لهذه الشركات.

المصدر: "أحوال"