أوكرانيا تشكو من "إبادة اقتصادية جماعية" من جانب بولندا

انتقدت أوكرانيا، سياسة بولندا في مجال إصدار تصاريح النقل الدولي للبضائع، واعتبرتها غير عادلة بتاتا بالنسبة لها.

وقال نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكراني تاراس كاتشا: "أعتقد أن هذا التصرف يعد في الواقع، إبادة جماعية اقتصادية وسخرية تامة تجاه الاقتصاد الأوكراني".

وأشار نائب الوزير، إلى أن وارسو، تقوم بخنق تجارة أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي. موضحا أن الحديث يدور عن عدد تصاريح النقل الدولي للبضائع، حيث طلبت أوكرانيا منحها 200 ألف تصريح، ولكن بولندا وافقت بشكل مبدئي، فقط على 160 ألف.

وقال تاراس كاتشا، إن بلاده ستواصل الحديث عن هذه المشكلة، حتى يتم حلها. وشدد على أن التصرف البولندي، يجلب الضرر المتعمد لعلاقة بلاده مع الاتحاد الأوروبي.

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في عام 2018، منحت بولندا إلى أوكرانيا 260 ألف تصريح. وفي عام 2019 انخفض العدد إلى 160 ألفا، رغم أن كييف تحتاج إلى 230 ألف تصريح على الأقل. وتبرر السلطات البولندية تصرفها هذا، بحرصها على مصالح شركات النقل البولندية.

المصدر: لينتا رو