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خسائر العراق بسبب الأوضاع الأخيرة

مال وأعمال

خسائر العراق بسبب الأوضاع الأخيرة
Reuters
خسائر العراق بسبب الأوضاع الأخيرة
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كشف اللواء الركن عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عن الخسائر التي لحقت بالعراق جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد من الأول من أكتوبر الماضي.

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وقال خلف لـRT إن "الإعاقة التي حصلت في عمليات التصدير والاستيراد عبر ميناء أم قصر وتأثر بيع العراق للنفط بسبب الأحداث الأخيرة، تسببت بخسائر للبلاد تصل الـ 6 مليارات دولار أمريكي، لكن الحكومة تسعى إلى تعويض تلك الخسائر".

وأضاف أن "عمليات البيع والشراء والتصدير والاستيراد توقفت نتيجة ماحدث من إعاقة وعرقلة لمؤسسات الدولة العراقية وتوقف أعمالها".

المصدر: RT

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