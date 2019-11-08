خسائر العراق بسبب الأوضاع الأخيرة

كشف اللواء الركن عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عن الخسائر التي لحقت بالعراق جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد من الأول من أكتوبر الماضي.

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وقال خلف لـRT إن "الإعاقة التي حصلت في عمليات التصدير والاستيراد عبر ميناء أم قصر وتأثر بيع العراق للنفط بسبب الأحداث الأخيرة، تسببت بخسائر للبلاد تصل الـ 6 مليارات دولار أمريكي، لكن الحكومة تسعى إلى تعويض تلك الخسائر".

وأضاف أن "عمليات البيع والشراء والتصدير والاستيراد توقفت نتيجة ماحدث من إعاقة وعرقلة لمؤسسات الدولة العراقية وتوقف أعمالها".

المصدر: RT