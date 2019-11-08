انخفاض ثروات أثرياء العالم لأول مرة في عقد

أظهر تقرير لمؤسسة "يو بي إس" للخدمات المالية، أن ثروات أغنى أثرياء العالم تراجعت في العام الماضي، حيث خفضت التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الأسهم ثرواتهم لأول مرة خلال عقد.

ووفقا للتقرير فقد تراجعت ثروات مليارديرات العالم 388 مليار دولار إلى 8.539 تريليون دولار، حيث حدث انخفاض حاد في الثروات في الصين، وهي ثاني أكبر مركز للمليارديرات بعد الولايات المتحدة، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وشعرت بنوك خاصة منها بنك "يو بي إس"، أكبر مدير للثروات في العالم، بآثار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتقلبات السياسية العالمية حيث نأى العملاء في العام الماضي بأنفسهم عن التداول وأدوات الدين وفضلوا ادخار المزيد من السيولة.

وقال جوزيف ستادلر رئيس وحدة صافي الثروات في "يو بي إس" إن "ثروات المليارديرات انخفضت في 2018 لأول مرة منذ 2008 بسبب الأوضاع الجيوسياسية".

وخلص التقرير إلى أن ثروة أغنى أثرياء الصين الصافية انخفضت 12.8 بالمئة بالدولار على خلفية اضطراب أسواق الأسهم وضعف العملة المحلية وتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد إلى أقل مستوى منذ نحو ثلاثة عقود في 2018 مما أبعد العشرات من قائمة المليارديرات.

وعلى مستوى العالم، انخفض عدد المليارديرات في جميع المناطق باستثناء الأمريكيتين حيث لا يزال أقطاب قطاع التكنولوجيا ضمن الأكثر ثراء في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات