نشر البنك الدولي الخميس تقريرا تحدث من خلاله عن أكبر 5 دول مستقبلة للتحويلات المالية في العام 2019، والتي تضمنت دولة عربية.

وتوقع البنك الدولي أن تكون الهند والصين والمكسيك والفلبين ومصر أكبر دول العالم في استقبال التحويلات المالية خلال العام الجاري.

وأضاف أن الهند من المتوقع أن تستلم حوالات بقيمة 82.2 مليار دولار، أما الصين بقيمة 70.3 مليار دولار، والمكسيك بقيمة 38.7 مليار دولار، والفلبين بقيمة 35.1 مليار دولار، أما مصر بقيمة 26.4 مليار دولار.

The top 5 remittance receiving countries in 2019 are projected to be

🇮🇳 India

🇨🇳 China

🇲🇽 Mexico

🇵🇭 the Philippines

🇪🇬 Egypthttps://t.co/81UMzsmMc2 — World Bank (@WorldBank) November 7, 2019

للمقارنة فقد استلمت مصر خلال العام الماضي تحويلات مالية بقيمة 28.9 مليار دولار، وكذلك احتلت المركز الخامس في قائمة الدول الأكثر استقبالا للتحويلات المالية من العاملين بالخارج.

منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016 ارتفعت تحويلات العاملين المصرين المغتربين في الخارج بشكل كبير.

المصدر: RT