أداة جديدة لجذب الاستثمارات إلى المناطق والأقاليم الروسية

قال مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميتريف، إن مؤسسته ستشكل مركزا وطنيا لجذب استثمارات جديدة إلى المناطق الروسية.

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وسيرأس المركز الجديد، ألكسندر غالوشكا، والذي كان يشغل في وقت سابق منصب وزير تطوير الشرق الأقصى.

وأضاف دميتريف في كلمة بمنتدى "الاستثمار في المناطق - الاستثمار في المستقبل": "قررنا إنشاء مركز وطني لجذب الاستثمار إلى المناطق، وسيرأسه ألكسندر سيرغيفيتش غالوشكا".

وأشار دميتريف إلى أن، الصندوق يتعاون بشكل فعال مع جميع هيئات الاستثمار في المناطق الروسية. وقال: "نعتقد، أن هؤلاء الشركاء بالذات، يفهمون تفاصيل وخصوصيات العمل الاستثماري هناك، ويتعاونون بنشاط وفعالية مع حكام المناطق".

وأضاف دميتريف، أن الاستثمار في المناطق، عنصر أساسي لتنفيذ المشاريع الوطنية. ونوه بأن المركز الجديد سيكون من فروع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وسيساعد المناطق على وضع استراتيجيات استثمارية لجذب استثمارات جديدة.

المصدر: "نوفوستي"