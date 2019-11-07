بقرار من محمد بن راشد.. مسؤول جديد يدير "دبي القابضة" و"مراس"

أصدر نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، قرارا بتولي أحمد بن سعيد آل مكتوم مسؤولية الإشراف المؤقت على مجموعتي "مراس" و"دبي القابضة".

وسيتولى أحمد بن سعيد آل مكتوم مسؤولية الإشراف المؤقت على مجموعتي "مراس"، و"دبي القابضة" التي تدير أصولا بقيمة 35 مليار دولار، بدلا من عبد الله الحباي، وفقا لما نشرته "وام".

وورد في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن "هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية جديدة لاستكشاف آفاق التوسع الجديدة لكلا الفريقين، وتحديد المزيد من الفرص لتحقيق أقصى قدر من النمو من خلال الاستفادة من الأصول المتنوعة والمحافظ الاستثمارية".

بن سعيد آل مكتوم، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعتي "الإمارات" و"دبي العالمية" إلى جانب مناصب أخرى، سيتولى مهام منصبه وسط تراجع في أسعار العقارات في الإمارات.

ففي 2009، أصبح رئيسا للجنة المالية العليا في دبي، التي ساعدت في الإشراف على إعادة هيكلة مليارات الدولارات من الديون، خلال أزمة 2009 التي كانت واحدة من أسوأ الأزمات التي عاشتها دبي.

وتتمتع "دبي القابضة"، التي تأسست قبل نحو 15 عاما بمكانة رائدة في المجال الاستثماري بمحفظة متنوعة تشمل 12 قطاعا، من أبرزها الفندقة والضيافة والعقارات والتكنولوجيا والإعلام وتجارة التجزئة وغيرها من الأنشطة المكملة.

وتنتشر أعمال المجموعة واستثماراتها في 10 دول داخل وخارج المنطقة ويبلغ مجموع العاملين في الشركات التابعة لها نحو 20 ألف موظف.

كما تمتلك مجموعة "مراس" محفظة استثمارية غنية تشمل العديد من القطاعات الحيوية ومنها السياحة والفندقة والمتنزهات الترفيهية والتكنولوجيا، والمرافئ البحرية، والرعاية الصحية وغيرها، فضلا عن الاستثمار العقاري الذي تعتبر المجموعة من أكبر المساهمين فيه على مستوى الإمارة.

المصدر: وكالات