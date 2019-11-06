الولايات المتحدة تحقق عائدات قياسية من خلال الرسوم التجارية

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن عائدات الولايات المتحدة من الرسوم التجارية بلغت مستوى قياسيا بعد أن فرضت واشنطن رسوما على مختلف الصادرات الصينية.

وأشارت شركة "Trade Partnership"، التي قامت بتحليل بيانات وزارة التجارة، إلى أن الولايات المتحدة حصلت على 7 مليارات دولار من خلال الرسوم الجمركية في سبتمبر الماضي.

وأضافت أن زيادة عائدات الرسوم بلغت 9% بالمقارنة مع شهر أغسطس الماضي، وارتفعت بنسبة 59% بالمقارنة مع مؤشرات العام الماضي.

ولفتت "Trade Partnership" إلى أن هذه المكاسب لوزارة الخزانة الأمريكية تعتبر في آن واحد عبئا متزايدا على الشركات الأمريكية التي تستورد البضائع من الصين، وعلى المستهلكين.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة لفرض الولايات المتحدة رسوما تجارية بنسبة 15% على السلع الصينية بقيمة نحو 125 مليار دولار اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي. وتجري الولايات المتحدة والصين في الوقت الحالي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول التجارة.

المصدر: وول ستريت جورنال