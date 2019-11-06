ما حجم الكهرباء التي يستوردها العراق من إيران؟

قال مسؤول كبير بوزارة الكهرباء العراقية إن العراق ينتج حاليا 19.5 غيغاواط من الكهرباء سنويا، فيما يحتاج إلى 26.5 غيغاواط، حيث يعوض الفارق باستيراد 7 غيغاواط من إيران.

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وقال وكيل وزارة الكهرباء في العراق، عباس جبر، في مؤتمر للطاقة بالقاهرة اليوم: "هذا شيء إحنا مجبرين عليه، حقيقة، لأن ما عندنا قدرات توليدية كافية لتغطية الطلب بالعراق".

وأضاف أنه من الصعب على العراق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، ولكن ربما يستطيع ذلك خلال ثلاث سنوات.

يشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل إقليم كردستان في شمال العراق.

المصدر: "رويترز"