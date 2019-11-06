"فيتش" تحذر دول مجلس التعاون الخليجي من تداعيات اقتصادية

حذرت الوكالة العالمية "فيتش" من أن الأوضاع المالية ستضعف في معظم دول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2019 و2020 ما سيضغط على ميزانياتها بسبب انخفاض أسعار النفط.

وتوقعت وكالة التصنيف العالمية في بيان نشرته الثلاثاء، أن تسجل ميزانيات الخليج عجزا بنحو 1% - 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم الجاري، على افتراض أن متوسط سعر خام "برنت" سيبلغ 65 دولارا للبرميل، مقابل 71.6 دولار للبرميل في 2018.

وعن السبب، ذكرت "فيتش" أن توقعاتها للعام 2019 تعكس انخفاض ​​أسعار النفط على مستوى العام، وزيادة الإنفاق، ولا سيما في نهاية العام.

وأشارت إلى أن تغيرات في سعر برميل النفط بنحو 10 دولارات تؤثر على إيرادات الحكومة بنسبة 2% - 4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، والتأثير يختلف بحسب وضع كل بلد.

كما أضافت أن حصص الإنتاج تؤثر على إيرادات مبيعات النفط، حيث أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر تلتزم بالحد من الإنتاج بموجب اتفاقية "أوبك+" حتى الربع الأول من 2020.

المصدر: "فيتش"