كشف مدير عام شركة "حمص لتصنيع العنب" بسوريا، جرجس حموي، أن شركته، المتخصصة في صناعة المشروبات الكحولية، قامت بتصدير منتجاتها خلال العام الجاري إلى أسواق الولايات المتحدة وألمانيا.

وأوضح حموي لصحيفة "الوطن" السورية أن الشركة قامت مؤخرا بتصدير كمية 20 طنا من منتجاتها إلى الولايات المتحدة، وكمية 2.5 طن إلى ألمانيا عبر أحد الوسطاء التجاريين، بقيمة مالية إجمالية بلغت نحو 40 مليون ليرة سورية.

وأضاف أن الشركة أبرمت مؤخرا عقد تصدير آخر مع أحد التجار لتصدير كمية 25 طنا من مختلف المنتجات إلى كندا بقيمة مالية إجمالية 85 ألف دولار، وستتم المباشرة بتصدير الكمية المتفق عليها عبر وسيط تجاري خلال شهر نوفمبر الجاري.

وبين أن حجم مبيعات الشركة بلغ نحو 540 طنا بقيمة مالية بلغت 859 مليون ليرة سورية، محققة بذلك أرباحا وصلت إلى ما يقارب 85 مليون ليرة سورية.

ووفقا لموقع الشركة الإلكتروني فإنها تنتج مشروبات روحية من عصير العنب، كالعرق والنبيذ، كما تقوم بإنتاج المشروبات الكحولية المصنوعة من كحول الميلاس كالويسكي والبراندي والجن والفودكا.

(الدولار = 670 ليرة سورية في السوق السوداء)

المصدر: "الوطن"