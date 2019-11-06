تواصل بنوك مركزية في العالم زيادة احتياطياتها من الذهب، حيث نمت في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

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وبلغت مشتريات البنوك المركزية من المعدن الأصفر النفيس خلال العام الجاري 547.5 طن، منها 156 طنا تم شراؤها في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من 2019.

وتصدرت روسيا والصين وتركيا قائمة مشتري الذهب، وكشفت البيانات أن احتياطيات تركيا ارتفعت بواقع 71.4 طن إلى 380 طنا، وخلال العام الجاري قامت تركيا بأكبر عملية شراء شهرية للذهب على الإطلاق، حيث أضافت في أغسطس إلى خزائنها 41.8 طن.

كذلك واصلت روسيا، أكبر مشتر للذهب في العالم في العام الماضي، تعزيز احتياطيات المعدن الأصفر في 2019 وذلك في إطار استراتيجية تهدف لتنويع الاحتياطيات، بعيدا عن الدولار.

واشترت روسيا في الربع الثالث من العام الجاري 35 طنا من الذهب ليبلغ إجمالي ما اشترته في النصف الأول من 2019 نحو 94 طنا.

أما الصين، التي استأنفت مشتريات الذهب في نهاية العام الماضي، فقد اشترت في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر هذا العام 21.8 طن لتصل احتياطياتها إلى 1957 طنا، وبذلك يكون بنك الشعب الصيني قد اشترى في هذا العام أكثر من 100 طن، في ظل حرب تجارية محتدمة مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات