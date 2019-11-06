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الحرس الثوري الإيراني يفكك عصابة "تسمم" اقتصاد البلاد

مال وأعمال

الحرس الثوري الإيراني يفكك عصابة
Globallookpress Ohde / face to face
الحرس الثوري الإيراني يفكك عصابة "تسمم" اقتصاد البلاد
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ذكرت وكالة "فارس" أن جهاز الاستخبارات، التابع للحرس الثوري الإيراني، نجح في تفكيك عصابة كانت تنشط في توزيع المسكوكات والعملات المزورة بشمال غرب ايران.

وحسب الوكالة، استطاعت هيئة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري في تحديد هويات أعضاء هذه العصابة، ومن ثم جرى اعتقالهم وتسليمهم إلى الجهاز القضائي بمحافظة أذربيجان الشرقية، الواقعة في شمال غرب البلاد، وفقا لقرارات القضاء.

ومن بين المتهمين في هذا الملف أحد موظفي البنوك، حيث كان يستغل وظيفته ويسلم العصابة أوراق الصكوك العائدة للأشخاص والشركات الحكومية بهدف استخدامها في الأسواق.

وقام أعضاء العصابة بتزوير العملات الورقية ووضعها في الصراف الآلي بهدف توزيعها في أسواق البلاد، فيما كان يقوم الشخص الرئيسي في العصابة بجذب أشخاص آخرين في مناطق أخرى من إيران وهي تبريز وأروميه وزنجان وتالش وكرج بهدف بيع المسكوكات الذهبية المزورة.

المصدر: "فارس"

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