النفط يتراجع بعد مكاسب مدفوعة بتفاؤل إزاء التجارة

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يبقي المستثمرون فيه أنظارهم متجهة نحو بيانات المخزونات الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

ويأتي ذلك بعد يومين من المكاسب، التي حققها الخام بفضل بيانات اقتصادية إيجابية وآمال بشأن إبرام واشنطن وبكين اتفاقا تجاريا.

وبحلول الساعة 07:39 بتوقيت غرينتش، تراجعت عقود "برنت" بمقدار سنت إلى 62.12 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

فيما انخفضت عقود الخام الأمريكي تسعة سنتات إلى 56.45 دولار للبرميل. وربحت العقود 0.6 بالمئة يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن تكون مخزونات المنتجات النفطية انخفضت، بحسب ما أظهره استطلاع رأي مبدئي أجرته رويترز أمس الاثنين.

وتلقى النفط الدعم من آمال بإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، مما قد يعزز الطلب.

وعلى جانب الإمدادات، خفضت روسيا إنتاجها النفطي إلى 11.23 مليون برميل يوميا الشهر الماضي من 11.25 مليون برميل يوميا في سبتمبر الماضي.

وتنفذ منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، منذ يناير الجاري اتفاقا لخفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا.

المصدر: "رويترز"