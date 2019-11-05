بنك مصري ضمن قائمة أكبر 50 بنكا في إفريقيا والشرق الأوسط

جاء البنك الأهلي المصري ضمن قائمة أكبر 50 بنكا في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ووفقا لتقرير وكالة "ستاندرد آند بورز" فقد احتل البنك المرتبة الـ13 ضمن هذا التصنيف.

وصنفت الوكالة البنوك بناء على حجم أصولها، وذكر التقرير أن أصول البنك الأهلي المصري بلغت 79.21 مليار دولار.

وبالإضافة للبنك الأهلي تضمنت القائمة بنكا مصريا أخر وهو بنك مصر، والذي بلغ حجم أصوله 48.45 مليار دولار.

وعلى مستوى العالم تصدرت البنوك الصينية القائمة، حيث احتل البنك الصناعي والتجاري الصيني الصدارة بأصول تبلغ قيمتها 4027.44 مليار دولار، يليه في المرتبة الثانية بنك التعمير الصيني بأصول تبلغ 3376.52 مليار دولار.

أما في المرتبة الثالثة فقد جاء البنك الزراعي الصيني، والذي بلغت أصوله 3287.36 مليار دولار.

المصدر: "ستاندرد آند بورز"