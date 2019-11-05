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تقرير: القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يسجل انجازات هي الأكبر منذ أغسطس 2015

مال وأعمال

تقرير: القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يسجل انجازات هي الأكبر منذ أغسطس 2015
Reuters
تقرير: القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يسجل انجازات هي الأكبر منذ أغسطس 2015
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أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية نما في أكتوبر الماضي بأسرع معدل منذ أغسطس 2015 مع زيادة الأنشطة الجديدة بأعلى وتيرة لها في أربعة أشهر.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لـ "آي إتش إس ماركت" في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.8 نقطة في أكتوبر من 57.3 نقطة في سبتمبر. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.

وتدل النتائج على أن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر لم تؤثر على الاقتصاد الأوسع نطاقا.

وتتوقع الرياض نموا نسبته 0.9% في حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إذ تحد تخفيضات إنتاج النفط من صعود الاقتصاد غير النفطي.

المصدر: "رويترز"

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