تقرير: القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يسجل انجازات هي الأكبر منذ أغسطس 2015

أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية نما في أكتوبر الماضي بأسرع معدل منذ أغسطس 2015 مع زيادة الأنشطة الجديدة بأعلى وتيرة لها في أربعة أشهر.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لـ "آي إتش إس ماركت" في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.8 نقطة في أكتوبر من 57.3 نقطة في سبتمبر. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.

وتدل النتائج على أن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر لم تؤثر على الاقتصاد الأوسع نطاقا.

وتتوقع الرياض نموا نسبته 0.9% في حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إذ تحد تخفيضات إنتاج النفط من صعود الاقتصاد غير النفطي.

المصدر: "رويترز"