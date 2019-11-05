يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق غيانا في 2020 أفضل نمو اقتصادي في العالم،حيث يتوقع أن تحقق هذه الدولة الواقعة بجنوب أمريكيا اللاتينية نموا بنسبة 86% بعد زيادة بنسبة 4.4% في 2019.

وقال الصندوق إن النمو الملحوظ سيكون مدفوعا باكتشاف شركة "إكسون موبيل" الأمريكية للنفط في هذا البلد، الذي يبلغ عدد سكانه 780 ألف نسمة، ويجاور البرازيل وفنزويلا.

ووفقا للصندوق فإن معدل نمو اقتصاد غيانا العام المقبل سيشكل 14 مرة أكثر من معدل نمو الاقتصاد الصيني للعام نفسه.

ويقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي لغيانا بنحو 4 مليارات دولار، لكنه من المتوقع أن يبلغ في عام 2024 نحو 15 مليار دولار، وسيشكل قطاع النفط 40% من اقتصاد هذا البلد على مدى السنوات الخمس القادمة.

المصدر: "بلومبرغ"