أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن سلطات بلاده تعمل حاليا على تدشين خط سكة حديد جديدة يربط مصر بالسودان.

وقال الوزير، في تصريح أدلى به اليوم الأحد خلال ندوة "أخبار اليوم": "ندشن أيضا خط سكة حديد بطول 600 كيلومتر يربط مصر بالسودان، من منطقة أبو سمبل".

وأوضح وزير النقل المصري أن هذا المشروع يجري العمل عليه من أجل تصدير منتجات بلاده "إلى السودان ثم إلى وسط إفريقيا ومن ثم التوسع أكثر في القارة السمراء".

من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن "الموانئ المصرية تتطور بشكل جيد، من حيث الأعماق والأرصفة، سواء في شرق بورسعيد أو دمياط، وذلك لتشجيع عمليات التصدير"، كاشفا عن أنه تم "إنشاء محطة متعددة الحاويات بمساحة كبيرة وغواطس عملاقة لاستقبال مراكب أكثر وتشجيع عملية الصادرات".

وأضاف أن أجهزة الدولة تدعم عمليات التصدير ودفعها للأمام، في إطار خطة محكمة لتطوير الموانئ البحرية المصرية وأسطول النقل البحري، لافتا إلى أن شركة الجسر العربي للملاحة التابعة لوزارة النقل هي النافذة الأولى لمصر على الأردن والشام وبلدان الخليج لتصدير الفواكه والخضروات المصرية إلى تلك المنطقة، ومن ثم التوسع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية