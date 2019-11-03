إيلون ماسك يحقق أرباحا تقدر بـ2 مليار دولار في أسبوع

ارتفع حجم مداخيل مؤسس شركة "تيسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، بـ2 مليار دولار خلال أسبوع.

وعلى الرغم من توقع المحللين لخسائر الشركة، بعد إغلاق التداول في 23 أكتوبر، سجلت "تيسلا" ربحا قدره 1.86 دولار للسهم الواحد، وفي الربع الثالث من عام 2019 بلغت أرباح الشركة 342 مليون دولار.

وفي الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، ارتفعت السندات المالية لـ"تيسلا" بنسبة 24% ، وزادت ثروة ماسك بـ2 مليار دولار لتبلغ 22.9 مليار دولار، ما جعله يتقدم بـ21 مركزا في قائمة أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة، بحسب فوربس.

ويملك إيلون ماسك 22% من أسهم شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، التي تم تأسيسها سنة 2003.

ويوجد مقر الشركة في مدينة بالو ألتو بمقاطعة سانتا كلارا بكاليفورنيا، وتصنّع "تيسلا"، إلى جانب السيارات الكهربائية، المحركات الكهربائية لشركات أخرى أهمها "تويوتا" و"دايملير".

المصدر: نوفوستي