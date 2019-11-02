دعا رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، رفعت حصارجيكلي أوغلو، إلى تعاون تركي قطري لتنفيذ مشاريع طموحة بدمج خبرات البلدين.

وقال حصارجيكلي أوغلو، في منتدى الأعمال القطري التركي، يوم أمس الجمعة، بالعاصمة التركية أنقرة: "قطر تقدم على خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث أننا ندعم رؤية قطر لعام 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد، ونثق بأنها ستنجح في تحقيق هذه الرؤية".

وتابع: "لدينا في تركيا خبرة كبيرة ورجال أعمال يتحلون بروح المبادرة، وفي قطر توجد خبرة في مجال رأس المال والمالية، لذا دعونا ندمج هاتين الخبرتين عبر مشاريع ملموسة".

وأوضح حصارجيكلي أوغلو، أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 500 مليون دولار إلى نحو 3 مليارات دولار خلال العقد الأخير، وأن قيمة المشاريع التي تنفذها الشركات التركية في قطر وصلت إلى 17 مليار دولار.

ونوّه بأن تنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، يشكل فرصة كبيرة في المجال السياحي بالنسبة للدوحة.

وحضر المنتدى نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، ورئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ووزراء من كلا البلدين.

المصدر: الأناضول