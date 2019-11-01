وافقت منظمة التجارة العالمية على فرض الصين عقوبات على الولايات المتحدة بقيمة 3.6 مليار دولار، في نزاع تجاري بينهما يعود إلى ما قبل بدء الحرب التجارية بين البلدين.

وتعد هذه العقوبات ثالث أكبر عقوبة على الإطلاق تقرها منظمة التجارة العالمية ضد إحدى الدول منذ تأسيسها.

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وتعود الشكوى الصينية، إلى ما قبل اشتعال الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة منذ 18 شهرا، والتي أدت إلى تبادل فرض الرسوم العقابية بين البلدين.

وأشارت وكالة أنباء "بلومبرغ" إلى أنه في حين يتعلق قرار منظمة التجارة العالمية بموضوعات خارج نطاق المفاوضات التجارية الحالية بين بكين وواشنطن، فإنه يعطي الصين سلاحا جديدا في مواجهة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

يذكر أنه في مايو 2017، قالت منظمة التجارة العالمية إن "على الولايات المتحدة تعديل نظامها لمكافحة الإغراق، والذي كانت واشنطن تستخدمه في الحد من وصول السلع الصينية رخيصة الثمن إلى السوق الأمريكية".

وطلبت الصين من منظمة التجارة العالمية السماح لها بفرض رسوم عقابية بقيمة 7 مليارات دولار على السلع الأمريكية، علما أن المنظمة منحت وزارة التجارة الأمريكية في يناير من العام الحالي مهلة حتى 22 أغسطس، لتعديل إجراءاتها لمكافحة الإغراق أو التعرض لرسوم عقابية صينية.

المصدر: وكالات