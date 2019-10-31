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النفط يصعد متجاهلا زيادة مخزونات الخام الأمريكية

مال وأعمال

النفط يصعد متجاهلا زيادة مخزونات الخام الأمريكية
Reuters
النفط يصعد متجاهلا زيادة مخزونات الخام الأمريكية
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صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تعافت الأسعار جزئيا من خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة، بعد حصول ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينيتش، زادت عقود "برنت" بواقع 39 سنتا إلى 61 دولارا للبرميل. وكانت الأسعار تراجعت 1.6 بالمئة يوم الأربعاء.

فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 30 سنتا إلى 55.36 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 0.9 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانكمش نشاط المصانع في الصين، لسادس شهر على التوالي، في أكتوبر الجاري، بينما سجل النمو في قطاع الخدمات أبطأ معدلاته منذ فبراير 2016، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية اليوم الخميس.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 25 أكتوبر الجاري، مقارنة مع توقعات محللين بزيادتها 494 ألف برميل.

المصدر: "رويترز"

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